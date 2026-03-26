Flere AAA-spill koster angivelig 300 millioner dollar eller mer å lage

Har du noen gang sett journalister si at et spill "bare" har solgt en million eksemplarer, som om det ikke er noe å være stolt av? Vel, nå vet vi kanskje hvorfor. Det er ingen hemmelighet at AAA-budsjettene har eksplodert det siste tiåret, men det ser nå ut til at kostnadene ved å lage et spill er kommet til et punkt der det nesten er umulig å tjene inn pengene igjen, med mindre du skaper en generasjonshit.

Bloomberg-reporter Jason Schreier forklarte på Bluesky at mens de fleste utgivere unngår å oppgi konkrete data om sine budsjetter for AAA-spill, er tallene han hører fra utviklere "300 millioner dollar eller mer - noen ganger mye mer!"

Ifølge Schreier "bidrar dette til å forklare den nåværende tilstanden i bransjen". Han bemerker at disse tallene først og fremst gjelder amerikanske og kanadiske utviklere, og at størstedelen av disse budsjettene brukes på utviklerlønninger, og har svært lite å gjøre med lederkompensasjon, som tilsynelatende for det meste består av aksjer.

Ser vi på tallene, må et spill med et budsjett på 300 millioner dollar selge minst 6 millioner eksemplarer til 70 dollar stykket for å gå i null, og det er ikke inkludert et markedsføringsbudsjett. Nå ser vi hvorfor spill som ser ut som store suksesser på utsiden fortsatt resulterer i permitteringer og nedleggelser av studioer. Dette er selvfølgelig ikke en offisiell liste over alle AAA-budsjettene akkurat nå, men det setter kanskje bransjen i et annet perspektiv hvis det viser seg å stemme.