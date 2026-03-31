Flere Animal Crossing: New Horizons -lydspor lagt til i Nintendo Music

HQ

Et av de første spillene som ble lagt til i Nintendo Music -appen var Animal Crossing: New Horizons, hvis koselige lydspor passer perfekt til nesten alle aktiviteter og tider på døgnet. Men som du kanskje vet, ble det tidligere i år gitt ut både en gratis oppdatering og en Switch 2-utvidelse til spillet, og nå er musikken fra begge disse tilleggene lagt til i appen.

Dette er et av de minste Nintendo Music-tilleggene hittil, med en spilletid på rundt 24 minutter, og det er egentlig bare NES-spill som har hatt kortere lydspor enn det, som imidlertid var designet for å spilles i en loop. Totalt er det nå 417 Animal Crossing: New Horizons spor å velge mellom...

Du kan lese vår anmeldelse av Animal Crossing: New Horizons - Version 3.0 & Switch 2 Edition her.