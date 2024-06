Flere Assassin's Creed-spill får remaker

HQ

Husker du fjorårets rapporter om at Ubisoft lager en nyinnspilling av Assassin's Creed IV: Black Flag? Var du glad for å høre at det karibiske spillet hadde blitt valgt til dette, eller håpet du på et av de andre spillene i serien? Vel, jeg har gode nyheter uansett hva svaret er.

Ubisoft har publisert et intervju med selskapets administrerende direktør, Yves Guillemont, om fremtiden til Assassin's Creed, og han bekrefter at det faktisk er flere Assassin's Creed-remaker under utvikling:

"For det første kan spillerne glede seg over noen nyinnspillinger, som vil tillate oss å gå tilbake til noen av spillene vi har laget tidligere og modernisere dem; det er verdener i noen av våre eldre Assassin's Creed-spill som fremdeles er ekstremt rike."

En av grunnene til dette er at Ubisoft, som tidligere uttalt, vil fokusere enda mer på Assassin's Creed i fremtiden, noe som inkluderer å gå tilbake til å lansere spill mer regelmessig. Han bekrefter også at Assassin's Creed Codename Hexe, det neste hovedspillet etter årets Assassin's Creed Shadows, vil være veldig forskjellig fra det vi har sett så langt fra franchisen:

"(...) det vil være rikelig med variasjon i opplevelsen. Målet er å få Assassin's Creed-spill til å komme ut mer regelmessig, men ikke for at det skal være den samme opplevelsen hvert år. Det er mange gode ting i vente, inkludert Assassin's Creed Hexe, som vi har annonsert, og som kommer til å bli et veldig annerledes spill enn Assassin's Creed Shadows. Vi kommer til å overraske folk, tror jeg."

La oss håpe dette betyr at bombardementet av Assassin's Creed-spill som kommer de neste årene ikke tar "Ubisoft-utmattelsen" til et nytt nivå.

Hvilke Assassin's Creed-spill ønsker du å se remaker av?