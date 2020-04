Flere bilder fra den kommende Dune-filmen har dukket opp

Nylig kunne vi endelig dele det aller første bildet fra regissør Denis Villeneuves kommende Dune-film, som kommer i to deler, hvorav den første får premiere til høsten. Det ser ut til at Villeneuve endelig er klar for å vise frem prosjektet, som han for øvrig kaller hans karrieres mest utfordrende.

De nye bildene viser store deler av rollebesetningen, alt fra Oscar Isaac til Jason Momoa, fra Rebecca Fergusson til Zendaya Coleman. Bildene har blitt delt via Vanity Fair, og du kan se dem nedenfor.