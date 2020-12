Flere Bioware-veteraner er med på å lage Mass Effect 4

Vi har i en stund visst at Bioware var i gang med å sette sammen et team til å lage neste Mass Effect, som vi nå kaller "Mass Effect 4". Det teamet vet vi nå har blitt utvidet med noen av de som har forlatt Bioware gjennom årene, som nå vender tilbake for å utvikle Mass Effect 4.

Michael Gamble, som er prosjektleder og regissør for Mass Effect 4, har detaljert dette på Twitter.

Det er blant annet Dusty Everman, som designet Normandy-romskipet, Parrish Ley, som er den originale trilogiens Cinematic Director, Brendon Holmes, som har vært Gameplay Lead på de originale spillene, og Derek Watts, som er det originale første spillets Art Director.

Det er litt av en liste, og vi gleder oss til å se mer av "Mass Effect 4".