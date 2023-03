Flere detaljer kommer på The Last of Us Multiplayer i år

Med slutten av The Last of Us sesong 1 er fansen ute etter mer innhold. Selvfølgelig er det det andre spillet å spille gjennom hvis du vil se fortsettelsen av historien, men etter det er det ingenting annet ute akkurat nå.

Neil Druckmann har imidlertid bekreftet at vi får mer informasjon om The Last of Us' flerspillerprosjekt i år. På Kinda Funny Spoilercast-podcasten sa han "The Last of Us multiplayer-spill er vår neste store tittel, og du vil høre mye mer om det senere i år. Jeg er stoked for det.

""Det var en ny opplevelse for meg personlig fordi det er det første The Last of Us-spillet at jeg ikke er den primære forfatteren, jeg er ikke regissøren, så jeg får se det mer fra siden mens jeg er mer i en produsentrolle eller en mentorrolle. Det er spennende. Det teamet har satt sammen er så kult. Det er veldig forskjellig fra hva jeg ville gjort fordi det ble laget av forskjellige mennesker, men det er for meg en del av spenningen. Jeg får se andre mennesker spille i denne verden i en lederrolle og se hvordan det kommer sammen. Jeg gleder meg til å kunne vise det frem.

Også angående statusen til The Last of Us: Part III Druckmann sa "Alt jeg kan si er at - se, vi er allerede i gang med vårt neste prosjekt. Beslutningen er allerede tatt. Jeg kan ikke si hva det er, men det er prosessen vi gikk gjennom. Det var mye omtanke for forskjellige ting, og vi valgte det vi var mest spente på.

Så det ser ut til at han holder kortene tett til brystet på hvilken enspilleropplevelse Naughty Dog fokuserer på neste gang.

Vil du se The Last of Us: Part III?