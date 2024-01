Flere detaljer om det kansellerte Blizzard-spillet er avslørt

HQ

Tragisk nok var det på dagen nøyaktig to år siden Blizzard annonserte at de jobbet med et fantasy-/overlevelseseventyr, da Microsoft i går kom med den tragiske beskjeden om at 1900 ansatte i spilldivisjonen (8 % av den totale staben) ville miste jobben, inkludert teamet som laget spillet - og selve spillet ble kansellert. En svært trist toårsdag på alle måter.

Selv om vi sannsynligvis aldri kommer til å få se spillet (selv om vi mistenker at noen konseptbilder og beskrivelser fra tidligere ansatte vil finne veien til nettet etter hvert), har Bloomberg-journalisten Jason Schreier noe informasjon om hvorfor det til slutt ble lagt ned. Som det tidligere har gått rykter om, hadde det vært under utvikling siden 2017 og hadde rundt 150 personer som jobbet med det. Dessverre var det en problemfylt utvikling, og det var fortsatt langt fra ferdig, til tross for at det ble testet positivt internt.

Opprinnelig var det planlagt å bli utviklet med Unreal Engine, men ettersom den ikke var god nok for Blizzards tiltenkte skala med over 100 online-spillere samtidig, fikk ledelsen teamet til å bytte til Synapse. Dette er en motor som Blizzard er i ferd med å utvikle, hovedsakelig beregnet på smarttelefoner, og som skapte mange nye problemer for prosjektet.

De mest positive folkene fra Blizzard håpet at spillet ville være ferdig i 2026, "men selv det virket altfor optimistisk for noen utviklere", ifølge Schreier. Teamet håpet at Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard ville gjøre det mulig for dem å gå tilbake til Unreal Engine igjen, noe som sannsynligvis ville ha forsinket prosjektet ytterligere (det er ikke lett å bytte spillmotor midt i utviklingen), og derfor ble det avlyst.

Dette er ikke første gang Blizzard legger ned et prosjekt som har vært under utvikling i lang tid. Det mest beryktede er nok Starcraft Ghost som ble satt på "indefinite hold" i 2006, til tross for at det så vanvittig lovende ut, men de kansellerte også sci-fi-rollespillet Nomad i 1999 og det klassebaserte MMOet Titan i 2014 (som senere ble gjenbrukt til Overwatch).

Forhåpentligvis kan noen av ressursene fra det titelløse overlevelsesspillet bli resirkulert i et annet Blizzard-prosjekt etter hvert, men vi er fortsatt lei oss for at det er borte, og enda mer lei oss på vegne av utviklerne som både mistet skaperverket sitt og - enda viktigere - jobben sin.