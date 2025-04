Flere F-Zero-lydspor lagt til i Nintendo Music

HQ

Mange er enige om at Nintendo ikke akkurat har vært flinke til å underholde F-Zero fans med ny underholdning, og før hvert nytt arrangement oppstår det håp om at de denne gangen kanskje har noe morsomt å fortelle oss.

Morgendagens Switch 2 -presentasjon er ikke noe unntak, men vi kommer nok til å sitte igjen tomhendte denne gangen også. Når det er sagt, har selskapet nå sluppet en dobbel dose F-Zero lydspor for appen Nintendo Music bare 24 timer før det er på tide å fortelle oss alt om Switch 2. På den ene siden har vi originalen Super Nintendo som nå er tilgjengelig, og på den andre siden den mer obskure Expansion Kit som ble utgitt eksklusivt for 64DD (et Nintendo 64-tillegg som bare ble lansert i Japan).

Her er alle sangene :

F-Zero (Super Nintendo, fra 1991)



Åpning



Mute City



Big Blue



Sand Ocean



Dødens vind



Stillhet



Havnebyen



Red Canyon



Hvitt land I



White Land II



Fire Field



Resultater



Du tapte



Slutt



F-Zero Expansion Kit (64DD, fra 2000)