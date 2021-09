Flere Final Fantasy-spill kommer til PlayStation Now

HQ

I går ble Final Fantasy XIII en del av Xbox Game Pass samtidig som at Microsoft avslørte hvilke andre spill som kommer til tjenesten den neste uken. Nå er det Sony sin tur å svare, noe selskapet gjør med å virkelig fri til Final Fantasy-fansen.

For i stedet for å på tradisjonelt vis annonsere at en håndfull skal bli en del av PlayStation Now denne måneden har Sony valgt å avsløre at ett nytt Final Fantasy-spill kommer til tjenesten hver måned. Nærmere bestemt ser oversikten slik ut: