Flere klassiske Sega-konsoller er med i Super Monkey Ball: Banana Mania

Sega har gjort en god jobb hittil med å bygge opp hype for Super Monkey Ball: Banana Mania ved å presentere nye gjestekarakterer. Den seneste nyheten til spillet er dog litt merkelig, og det har nå blitt annonsert at du kommer til å kunne rulle igjennom banene som et utvalg klassiske Sega-konsoller. Sega Legends-pakken koster $4,99 (er inkludert i Digital Deluxe Edition) og inneholder Game Gear, Saturn og Dreamcast.

Å se disse klassiske konsollene rille gjennom spillets baner ser ganske snålt ut, men det er kult å se Sega hylle sin egen historie også. Sjekk ut traileren for tillegget nedenfor.