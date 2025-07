Flere Lego Wicked-sett har blitt kunngjort

HQ

Wicked overrasket mange da teatertilpasningen av det anerkjente scenespillet viste seg å være en massiv hit blant både fans og kritikere, og genererte hele 750 millioner dollar på kino og fikk også et par Oscars. Det sier seg selv at alles øyne er rettet mot den andre delen, oppfølgeren som vil fortsette og avslutte historien om Elphaba og Glinda og lede rett inn i de viktigste Wizard of Oz hendelsene.

Uansett, bortsett fra filmene, i forkant av Wickeds ankomst gikk Lego og Universal sammen om å lage en rekke sett basert på filmen, og nå som Wicked: For Good snart er her (med premiere i november), skjer det samme for oppfølgeren.

Så langt har syv sett blitt avslørt, og hvert av dem gir små hint om hva dette andre kapittelet i historien vil by på. Alle settene er designet for barn fra sju år og oppover, og mange av dem inneholder minifigurer basert på karakterer fra filmserien. De inkluderer veggkunst, bickified versjoner av Elphabas tilfluktssted, Glindas bryllupsdag, Emerald City og Kiamo Ko Castle, turer til Munchkinland, bokstøtter og BrickHeadz figurer også. Alle settene vil debutere 1. september, men prisene vil variere, og du kan se de fulle kostnadene for hvert sett nedenfor.



Wicked Emerald City Wall Art - $ 159.99 / £ 139.99 / € 149.99



Wicked Elphabas tilfluktssted - $27,99/£19,99/€24,99



Wicked Glindas bryllupsdag - 39,99 kr



Den onde Smaragdbyen og Kiamo Ko-slottet - 79,99 kr/74,99 pund/79,99 euro



Wicked Glinda og Elphaba i Munchkinland - $ 69,99/£ 59,99/€ 69,99



Wicked Glinda og Elphaba bokstøtter - 129,99 kr/129,99



BrickHeadz Wicked Elphaba og Glinda-figur - 19,99 kr/17,99 pund/19,99 euro



