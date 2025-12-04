Flere LEGO World Cup-sett lekker med Messi, Ronaldo, Mbappé og Vini Jr. minifigurer og statuer

HQ

LEGO overrasket alle fotballfans i går da de kunngjorde at FIFA World Cup -trofeet ville bli en offisiell LEGO-bygning, en veldig trofast rekreasjon i nesten 2,300 stykker, som ble utgitt 1. mars 2026. Men det vil ikke være den eneste LEGO-bygningen som feirer det største verdensmesterskapet til dags dato, som finner sted i USA, Mexico og Canada sommeren 2026.

Ifølge lekkasjer fra innsidere i LEGO-samfunnet vil LEGO lansere flere fotballprodukter, inkludert dioramaer og statuer av fire av de største stjernene i verdensmesterskapet: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Vinícius Jr for Argentina, Portugal, Frankrike og Brasil.

Det første potensielle første blikket på minifiggene av de fire spillerne ble lekket i et reklamebilde, som viser spillerne med landslagstrøyene sine, lett gjenkjennelige til tross for deres blokkerte ansiktstrekk.

Messi og Ronaldo får LEGO-statuer

I følge LEGO-innsider Legosnoop, det vil være flere LEGO fotballsett som fremdeles ikke er kunngjort. 1. mars, sammen med World Cup Trophy, vil LEGO også gi ut en LEGO Ball med stadion inni, bestående av 1498 stykker, og priset 130 USD.

Og så, 1. mai, slippes en serie sett med Messi, Ronaldo, Mbappé og Vini, inkludert :



Messi og Ronaldo-skulpturer (2 i 1), som kan stilles på to måter, mellom 854 og 958 stykker, til en pris av 80 USD



Messi, Ronaldo, Mbappé og Vini Jr. dioarmas, mellom 490-510 stykker, 30 USD



Messi-veggkunst "vendt bort med blå himmel og fotballbanen i bakgrunnen, nesten som lysstråler", pris 200 USD.



Det kan forventes at de fire lekkede minifigene vil bli inkludert i disse dioramaene. Selvfølgelig har ingenting blitt kunngjort så langt, men vi vil holde øye med fremtidige oppdateringer om LEGO fotballsett. Vil du kjøpe noen av dem?