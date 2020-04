Flere Marvel-figurer inntar Fortnite

Etter mange ganske tydelige hint fra utviklerne i Epic ble endelig Deadpool tilgjengelig i Fortnite Chapter 2 for noen uker siden, og nå får han besøk fra gode venner.

For et par etter at noen dataminere ødela litt av moro ved å avsløre det kan Epic bekrefte at vi nå kan kjøpe tre nye skins fra Marvel-universet. Nærmere bestemt er det Cable, Domino og Psylocke som nå også blir å finne på slagmarken om du er eller noen av de 99 andre er villig til å betale noen kroner. Du kan se dem i bildet og traileren under, så er det noe som frister?