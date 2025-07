Flere mennesker døde av sult i Gaza i 2025 enn i de to foregående årene til sammen

HQ

Siden krigen startet i oktober 2023 har 113 mennesker mistet livet på grunn av sult i Gaza. Humanitære organisasjoner, deriblant FN og Verdens helseorganisasjon, har satt søkelyset på et problem som på lang sikt kan få like dødelige konsekvenser som bombene som fortsatt faller over Gazastripen hver dag.

Etter hvert som krigen nærmer seg sitt andre år og luftangrepene ødelegger infrastrukturer som ikke kan repareres, begynner virkningene av å leve 18 måneder uten tilgang til mat å sette sine spor. Torsdag sa Palestinas helseminister at ytterligere to personer har dødd direkte av hungersnød, ifølge nyhetsbyrået EFE. Det betyr at 59 personer har omkommet som følge av hungersnød i 2025, og 113 totalt siden oktober 2023. Det er flere i første halvdel av 2025 enn i de to foregående årene til sammen.

Av de 113 dødsfallene var 81 mindreårige. Det antas at ett av fem barn i Gaza by er underernært, ifølge UNRWA.

Mangelen på mat er spesielt farlig for barn og gravide kvinner: Det er rapportert om 1556 for tidlige fødsler og 3120 aborter og dødfødsler bare i 2025. Totalt har helsesystemet i Gaza registrert 28 677 tilfeller av underernæring blant barn i år.

"Flertallet av barna som teamene våre behandler, er avmagret, svake og i stor fare for å dø hvis de ikke får den behandlingen de har akutt behov for", sa Philippe Lazzarini, direktør for FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), på X.

