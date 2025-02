Flere nasjonaliteter blant ofrene i masseskytingen på et voksenopplæringssenter i Örebro

HQ

Sverige ble rammet av en tragedie da en enslig gjerningsmann åpnet ild på Campus Risbergska i Örebro, og 11 personer, deriblant personer av ulike nasjonaliteter, ble drept. Politiet har nå bekreftet at blant ofrene var syriske statsborgere, og den syriske ambassaden i Stockholm uttrykker sin dypeste medfølelse med sine landsmenn som mistet livet i angrepet.

Myndighetene har ikke bekreftet identiteten til gjerningsmannen før de har fått DNA-bekreftelse, men lokale medier rapporterer at han var en 35 år gammel tidligere elev ved skolen, og at han tidligere hadde deltatt i matematikkundervisning. Politiet har også bekreftet at den mistenkte hadde gyldig lisens for fire skytevåpen, som alle ble beslaglagt. Etterforskningen pågår fortsatt, og myndighetene jobber med å stykke sammen hendelsene i det en politibetjent beskrev som et "inferno", med lik, skrik og røyk som fylte åstedet.