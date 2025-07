Flere nye Lollipop Chainsaw-prosjekter er på vei

HQ

Lollipop Chainsaw RePOP utvikleren Dragami Games har kunngjort at mer er planlagt med Lollipop Chainsaw IP. Allerede ser det ut til at ny IP-utvikling er i arbeid for det kultklassiske zombie-actionspillet.

Med mer enn 1,5 millioner solgte spill 13 år etter den første utgivelsen, er Lollipop Chainsaw ikke akkurat den største franchisen, men det er tydelig at det japanske selskapet Dragami Games og det taiwanske IP- og utviklingsselskapet Nada Holdings Corp. tror at det har potensial til å vokse mye.

"Flere nye prosjekter" skal utvikles i tilknytning til Lollipop Chainsaw, ifølge en kunngjøring fra Dragami Games. Det nevnes også samarbeid med andre bransjer, så kanskje er det også arbeider utenfor spillbransjen på vei.

"For å videreutvikle dette arbeidet og oppfylle forventningene til fansen vår, har vi tatt den viktige beslutningen om å utvikle Lollipop Chainsaw-IP-en som Dragami Games", sier Dragamis president og administrerende direktør Shohei Sato. "Nada Holdings-teamet har en dyp tilknytning og lidenskap for dette arbeidet, og har lang erfaring med IP-investeringer og -utvikling. Gjennom dette partnerskapet gleder vi oss til å kunne skape et prosjekt som vil skape nye verdier, samtidig som vi tar vare på originalens ånd og sjarm."