Flere nye wrestlere på vei til WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K Battlegrounds var ett av de spillene som ble vist frem under gårsdagens Nintendo Direct Mini, der vi fikk se gameplay fra Switch-versjonen. Utifra dette å dømme...

Vi vet allerede at 2K ikke kommer til å gi oss noen ny installasjon i WWE-serien i år. Til gjengjeld har wrestling-fansen noe annet å se frem til, da 2K og Saber...

WWE 2K Battlegrounds bytter realisme mot arkade

den 27 april 2020 klokken 19:52 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

De fleste så vel denne komme da WWE bekreftet at vi ikke får et realistisk WWE 2K-spill fra 2K Games i år, for hva gjør det selskapet når de ikke kan lage...