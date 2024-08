Flere Oasis-turnédatoer har blitt annonsert

HQ

Mens Taylor Swift har en tendens til å piske den kvinnelige demografien til vanvidd, og se konsertbilletter skyte i været og bli utsolgt på et øyeblikk, ser Oasis ut til å være den å se etter for den mannlige demografien (i hvert fall i Storbritannia). Helt siden det berømte rockebandet annonserte sin gjenforeningsturné, har det vært klart at etterspørselen etter billetter kommer til å skyte i været, og den er så stor at flere turnédatoer allerede er annonsert.

De tre datoene vil se bandet opptre en ekstra kveld i London, Manchester og Edinburgh, alle på disse spesifikke datoene.



Manchesters Heaton Park - 16. juli 2025



Wembley Stadium i London - 30. juli 2025



Edinburgh's Scottish Gas Murrayfield Stadium - 12. august 2025



Etter hvert som etterspørselen etter å se bandet tilbake i aksjon fortsetter å utvikle seg, vil vi ikke bli overrasket over å se enda flere turnédatoer etter hvert bli lagt til.