Flere og flere bruker kontroller til PC-spill ifølge Valve

Det har vært mulig i mange, mange år å koble en håndkontroller til Windows-PCer og få samme støtte som på konsoll. Entusiastiske PC-spillere pleier dog å hevde at mus og tastatur er overlegent best og det eneste som gjelder.

Men det virker som at et stadig voksende antall PC-spillere når går over til håndkontroll. Dette kommer fra Valve selv som i et blogginnlegg skriver:

"In the past two years, the number of daily average users playing a Steam game with a controller has more than doubled, with millions enjoying the growing catalog of controller-friendly titles everyday."

En fordobling er så klart en real økning, og Valve har nylig også introdusert en API som gjør det fullt mulig å bruke DualSense på PC.

Hva foretrekker du selv når du spiller på PC?