Flere oppsigelser i «The Witcher»-spinoffen for flerspiller

Mens vi ser frem til at de neste årene skal bringe mye mer «The Witcher» inn i livene våre, både gjennom utgivelsen av utvidelsen «Songs of the Past» og «The Witcher 4», ser det ut til at ikke alt går på skinner for alle kommende «Witcher»-prosjekter. Nærmere bestemt har flerspillerspinoffen « Project Sirius, som først ble annonsert helt tilbake i 2022, opplevd flere oppsigelser.

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I 2023 ble utviklere sagt opp fra « Project Sirius-utvikleren The Molasses Flood, som siden har blitt innlemmet i CD Projekt Red som en helhet. En ny rapport fra Kotaku viser at ni personer ble sagt opp fra « Project Sirius, som en del av en bredere endring i utviklingsstrategien.

Gjennom en uttalelse fra CD Projekt Red ble det bekreftet at ni personer ble sagt opp, hvorav fire kom fra kontoret i Boston og fem fra kontoret i Warszawa. Ytterligere ni ble flyttet fra Project Sirius og tilbudt andre stillinger i selskapet, hvor de skal jobbe med andre prosjekter. Det betyr at det totale antallet ansatte som jobber med Project Sirius har gått ned fra 83 til 65.

Selv om spillet har vært under utvikling i fire år, ser det ikke ut til at « Project Sirius er særlig nærmere en lansering. Ettersom spillernes holdninger endrer seg bort fra flerspillerspinn-offer av deres favorittserier, kan det være at CD Projekt Red ikke ønsker å dumpe enda et live-service-spill på folk akkurat nå.