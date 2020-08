Flere PlayStation-spill skal komme til PC

Du ser på Annonser

Med PC-lanseringen av Horizon: Zero Dawn og til en viss grad Death Stranding åpnet Sony endelig døren for å bringe PlayStation-spill over til datamaskiner, og de har ikke tenkt å gi seg.

I den nyeste bedriftsrapporten Sony at de vil fortsette å bringe spill fra PlayStation Studios over til PC. Akkurat hvilke sier de selvsagt ikke, så det er bare å komme med ønsker. Hva med Uncharted-spillene, Spider-Man, Ratchet & Clank, Days Gone eller hva? Bloodborne er ikke et førstepartsspill så det er sagt;)