Flere Pokémon Concierge episoder er under produksjon

HQ

Det største problemet med den stop-motion-animerte Netflix-serien Pokémon Concierge var at det ikke var nok episoder! Det er dette faktumet som gjør dagens nyhet desto mer spennende, for The Pokémon Company har kunngjort at flere episoder av serien nå er under produksjon.

Det står ikke noe om hvor mange episoder som skal lages, hva handlingen vil være eller når de vil debutere, men med tanke på at stop-motion er et svært tidkrevende håndverk, bør vi nok ikke forvente at disse episodene kommer med det første, selv om de bare er korte.

Har du sett Pokémon Concierge?