Flere Resident Evil-remakes er på vei

Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil 4 er alle fantastiske nyinnspillinger (selv om Nemesis ikke ble like godt mottatt som de to andre), og har også gjort det veldig bra kommersielt. Da er det ganske forståelig at mange av oss har diskutert hvilket spill i serien Capcom bør gjenskape neste gang, selv om den japanske utgiveren ikke har sagt noe om flere... før nå.

IGN Japan er til stede på årets PlayStation Partner Awards, og fikk æren av å snakke med Resident Evil 4-remake-regissør Yasuhiro Anpo, som sa følgende da han ble spurt om vi kommer til å få flere Resident Evil-remakes i fremtiden:

"Ja. Vi har gitt ut tre remakes så langt, og de har alle blitt veldig godt mottatt. Siden det gjør det mulig for et moderne publikum å spille disse spillene, er det noe jeg er glad for å gjøre som en som elsker disse eldre spillene, og vi ønsker å fortsette å gjøre flere.

Hvilke spill vi kommer til å gjenskape fremover er noe vi ønsker å kunngjøre i fremtiden, så du kan glede deg til det."

Så der har du det. Nå må vi bare la Capcom få vite om den neste remaken skal være Resident Evil - Code: Veronica, Resident Evil 5 eller noe annet. Hvilken ønsker du deg mest?