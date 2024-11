Flere serier er planlagt i Matt Reeves' The Batman-univers Og de vil følge et lignende mønster som The Penguin.

HQ Selv om det var noen som var i tvil, ser det ut til at The Penguin er en av de beste tegneseriefilmatiseringene i nyere tid. Colin Farrell gir alt, både kropp og sinn, til rollen som Oswald Cobb, og i vår anmeldelse av hele sesongen roste vi serien for dens arbeid med karakterene. Det virker som om den karakterfølelsen er noe Matt Reeves virkelig liker å grave i i The Batman og dens spin-off-prosjekter. I en samtale med Andy Serkis i Interview Magazine snakket Reeves om hvordan han ønsker å fortsette med dette i andre serier, og at han egentlig ikke er noen fan av å ta opp opprinnelseshistorier igjen. "Vi har snakket om å gjøre andre serier", sa Reeves. "Jeg ville forsikre meg om at vi ikke gjorde opprinnelseshistorien, som så mange av de andre seriene har gjort. Jeg synes ideen om å kunne sette en linse på disse karakterene er en veldig spennende idé. Det handler om byer og deres dysfunksjon, og om verden og dens dysfunksjon, og det er det Batman-historiene handler om. De handler om Gotham som et sted som burde være bedre. Og du kan få opplevelsen av denne nesten romanaktige episke krimsagaen, men du får også disse separate opplevelsene. De har sin egen dramatiske verdi. Så Oz' historie er Oz' historie, og tanken er å gjøre disse andre historiene på samme måte." Batman: Del 2 blir sannsynligvis vårt neste glimt av Reeves' visjon for Gotham, men siden det fortsatt er et par år til filmen har premiere, er det kanskje plass til noe annet mellom nå og da.