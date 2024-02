Flere store Xbox-influencere flykter fra plattformen.

HQ

I et forsøk på å få bukt med spekulasjonene rundt plattformen uttalte Xbox-sjef Phil Spencer seg nylig på X og lovet at fremtiden ville bli klarlagt for alle, men ikke før i neste uke. I kjølvannet av alle ryktene var dette ikke akkurat de ordene de lojale forbrukerne ønsket å høre, og derfor har en rekke store Xbox-influencere nå begynt å forlate det de mener er en synkende skute.

Den kjente community-figuren Klobrille, en anerkjent Xbox-veteran, er bare én av flere som har tatt avstand fra plattformen. Klobrille begrunner sin beslutning med at det rett og slett ikke er mye tillit igjen til Xbox-merkevaren, og at han derfor rett og slett velger å trappe ned og eventuelt legge ned kanalen sin.

"Utgangspunktet for å være Klobrille har alltid vært tilliten og troverdigheten til merkevaren jeg støtter, og min begeistring for veien videre. Avhengig av hva som skjer videre og omfanget av det, har jeg bestemt meg for å ta betydelige skritt tilbake og redusere Klobrille-personligheten, eller til og med pensjonere den."

Klobrille er ikke alene, andre store kanaler som Doc_Dark, Timdog og KidSmoove har også uttrykt lignende tanker og ser ut til å ta skritt for å legge Xbox bak seg. Det kan virke litt tidlig, spesielt siden alt så langt bare er rykter og spekulasjoner. Neste uke blir uansett en spennende uke når Phil Spencer lover å avklare Xbox' fremtid.

Har du en Xbox Series i dag, og er du bekymret for konsollens fremtid?