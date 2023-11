Flere studioer bør lage CRPG-spill

HQ

Selv om 2023 kan ha vært et utrolig spillår, er det tydelig at én tittel har skilt seg ut i mengden. Baldur's Gate III vant Golden Joystick-prisene i helgen, og det er forståelig at Larian følte seg litt selvsikre.

I en samtale med GamesRadar etter den store seieren snakket Larian Studios' grunnlegger og administrerende direktør Swen Vincke om sine store forhåpninger for CRPG-sjangeren etter suksessen med Baldur's Gate III. "Vi har alltid vært veldig fokusert på å lage spillet vårt, og mange har knyttet mange ting til det fordi spillet ble slik vi ønsket at det skulle bli", sa han.

"Så jeg håper det kommer flere spill av CRPG-typen. Det er et spill jeg liker å spille, og mange i bransjen liker å spille det også. Så hvis slike spill kommer ut, og de ikke har en historie som vi allerede kjenner, tror jeg det vil være flott. Jeg ser frem til denne typen spill."

Selv om vi sannsynligvis ikke vil se den varige effekten av suksessen til Baldur's Gate III før om noen år, har spillet likevel bevist for både utviklere og spillere at hvis du skaper elskelige karakterer, dyptgående spill og en verden som folk ikke kan vente med å fortape seg i, er det alt du trenger for å endre spillet.