Flere tegn peker på en forsinkelse av iPhone 12

Coronavirusutbruddet har hatt en kjempeinnflytelse på stort sett alle aspekter av vår tilværelse, og det gjelder også den globale produksjonen av forbrukerelektronikk. Eksempelvis kunne kinesiske Foxconn avsløre i mars at hele deres produksjonsapparat, som blant annet er iPhones, har blitt forsinket, og kjører i et sløvere tempo enn normalt.

Men det er kanskje ikke den egentlige grunnen til at iPhone 12, som normalt ville kommet i september, kan bli forsinket. Ifølge Wall Street Journal kan den egentlige grunnen til det ende med å være at etterspørselen på en dyr ny smarttelefon simpelthen er lavere enn normalt, og dermed er det ikke like mye press på å lansere en på et fiksert tidspunkt.

"But Apple is also reportedly delaying production due to global consumer demand - which presumably means fewer phones are being sold as millions lose their jobs and handset sales have taken a commensurate hit," fremgår det i artikkelen.

Apple har tidligere vist bekymring rundt denne tendensen i mars, og det kan godt hende at de, som motsvar, eksempelvis fokuserer på produksjonen av den nye iPhone SE, hvor det er mer sannsynlighet for et økt salg.