To tog kolliderer i Tsjekkia, flere titalls skadde

To passasjertog kolliderte torsdag i Tsjekkia, og ifølge lokale myndigheter og medier ble minst fem personer alvorlig skadet og rundt 40 lettere skadet. Ulykken skjedde omtrent 132 kilometer sør for Praha, og brannvesenet bekrefter at alle passasjerer fra begge togene ble evakuert.

Et regionalt sykehus meldte at fem personer var innlagt med alvorlige skader. Transportminister Martin Kupka sa på X at årsaken fortsatt er under etterforskning, men tidlige indikasjoner tyder på at et av togene kan ha passert et signal som var satt til å stoppe. Hvis du vil vite mer om ulykken, kan du selvfølgelig sjekke ut innlegget nedenfor.