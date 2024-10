Flere Ubisoft Milan-ansatte planlegger å forlate studioet

HQ

Ubisoft kan ikke ta en pause i år. Den franske utgiveren ser ut til å være i overskriftene for en ny negativ grunn hver uke, enten det er relatert til kampene på Star Wars Outlaws, kritikk om Assassin's Creed Shadows, lave XDefiant spillertall, oppkjøpsrykter eller streikende studioer. Den siste utviklingen passer inn i sistnevnte kategori.

Etter at det ble bekreftet at Mario + Rabbids-skaperen Davide Soliani har forlatt Ubisoft Milan, har studioet møtt mye turbulens. Det siste problemet er en utvandring av ansatte, som etter å ha streiket etter at et tilbake-til-kontoret-mandat ble håndhevet, har flere ansatte bestemt seg for at nok er nok og forlater studioet helt.

Ifølge en rapport fra Insider Gaming, er det omtrent 100-personers studioet satt til å miste narrativ regissør Andrea Babich, senior 3D-artist Salvatore Ditrani, assosiert ledende motorprogrammerer Riccardo Stucchi, ekspert teknisk animatør Matteo Bigatti, konseptkunstner Giacomo Boni, teknisk spilldesigner Andrea Giuseppe Castriotta og senior oppdragsdesigner Lorenzo De Simone.

Ifølge rapporten har mandatet om å vende tilbake til kontoret vært en stor utfordring for de ansatte å svelge, ettersom mange utviklere flyttet ut av sentrum til et rimeligere område etter at fjernpolitikken ble vedtatt, på grunn av de høye levekostnadene i Milanos sentrum.

Med streiker i det siste kan man lure på hva fremtiden vil bringe for dette studioet, og likeledes hvilke spill det er knyttet til og jobber med.