En fersk undersøkelse utført av forskningsgruppen Wahlen for ZDF Frontal har kastet lys over hva flertallet av tyskerne mener om militær støtte til Ukraina, og resultatet viser at 67 % av befolkningen støtter ideen om å gi militær støtte til Kiev.

Når vi går nærmere inn på detaljene, viser undersøkelsen at mens 40 % mener at Tyskland bør opprettholde sitt nåværende støttenivå, ønsker 27 % en økning i den militære støtten til Kiev. Samtidig støtter 27 % av respondentene en reduksjon av bistanden.

Undersøkelsen viser også et geografisk skille, der støtten til Ukraina er sterkere i Vest-Tyskland (70 %) enn i øst (53 %). Interessant nok er det også et flertall for at tyske tropper skal delta i et fredsbevarende oppdrag i Ukraina, med 69 % for.

Undersøkelsen, som omfattet 1428 stemmeberettigede, understreker at debatten om militær bistand langt fra er over. Faktisk fortsetter den å fenge en betydelig del av den tyske befolkningen, og gir næring til en nasjonal samtale som fortsatt er høyst levende.