Flertallet av utviklerne bak « Star Wars Zero Company ble permittert like før lanseringen

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Sett utenfra virket « Star Wars Zero Company som en stor suksess da det endelig ble lansert forrige uke. Spillet kombinerer filmisk fortelling med presis, taktisk spillbarhet, og har imponert både fans og kritikere i dagene etter lanseringen. Utvikleren Bit Reactor visste imidlertid ikke dette på forhånd, og tok derfor beslutningen om å permittere størstedelen av teamet, i håp om at teamet kunne hentes tilbake på et senere tidspunkt dersom spillet skulle selge godt.

Ifølge en ny rapport fra Game File antas det at rundt 80 % av de ansatte hos Bit Reactor ble permittert, slik at bare et minimumsmannskap ble igjen for å håndtere eventuelle feil som måtte dukke opp i versjoner av spillet etter lanseringen. Det var en vanskelig beslutning, ifølge en representant for Bit Reactor, men en beslutning som ble tatt av utvikleren, ikke av Star Wars-rettighetshaveren Lucasfilm eller EA.

Det er håp om at noen av de permitterte utviklerne kan komme tilbake til arbeid hos Bit Reactor, men ifølge den tidligere senior tekniske kunstneren i selskapet, Zachariah Scott, er det ikke sikkert at alle kommer tilbake. For øyeblikket er Bit Reactor også involvert i en rettssak med den tidligere medgrunnleggeren av studioet, Alison Kelly, som hevder at hun ble presset ut og krever erstatning. Saken skal opp til rettssak tidlig i 2027.