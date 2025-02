Flesh Made Fear: Klassisk overlevelsesskrekk med en moderne vri

Tainted Pact, kjent for titler som Suffer the Night, Terror at Oakheat og Massacre at the Mirage, har avduket sin nyeste nostalgiinspirerte kreasjon: Flesh Made Fear. Spillet beskrives som en hyllest til PSX-tidens overlevelsesskrekksjanger, og er sterkt inspirert av de originale Resident Evil-spillene fra den gang - med alt hva det innebærer. Det betyr sjarmerende grafikk med lav oppløsning, forbedret med noen moderne følelser.

Flesh Made Fear Spillet handler om en elitesoldat fra Reaper Intervention Platoon, en hemmelig innsatsstyrke som er sendt ut for å nøytralisere Victor "The Dripper" Ripper, en genial, men sinnssyk tidligere CIA-agent. Hans uhyggelige eksperimenter har forvandlet en avsidesliggende småby til et mareritt som vrimler av groteske monstre og hjernevaskede undersåtter.

Høres det kjent ut? Jepp, det er akkurat så fantastisk retro som det virker - komplett med et herskapshus fylt med alle slags redsler. For de som er interessert i å støtte prosjektet, er det to måter: legg spillet til Steam-ønskelisten din eller sjekk ut Kickstarter-kampanjen (som ikke har gått live ennå). Sjekk ut traileren nedenfor - ganske kult, ikke sant?

Høres dette ut som noe du er interessert i?