Flesteparten av Mass Effect-spillerne valgte Paragon-ruten

Mass Effect-trilogien benyttet seg av et simplifisert, men effektivt system hvor du kunne velge mellom to ruter for Shepherd, Paragon eller Renegade. Paragon ble betraktet som den "lyse" ruten, med mer sympati, tilgivelse og underdanighet, mens Renegade var rebelsk, kynisk og til tider ondskapsfull.

Så hvilken rute var den mest populære? Det vet vi nå at definitivt var Paragon, med god margin. I et innlegg på Twitter forteller tidligere Bioware-utvikler John Ebenger at Bioware la mye arbeid i Renegade-ruten, men at flesteparten av spillerne valgte Paragon.

"Something like 92% of Mass Effect players were Paragon. And we put a lot of work in to the Renegade content too :("

Ebenger innrømte dog overfor en fan at spillet oppfordrer spilleren litt til å velge Paragon-ruten, men at de endret tingene i det tredje spillet for å endre litt på det forholdet.

Gikk du for Paragon eller Renegade?