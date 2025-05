Flicks Cruyff-stil bringer LaLiga-trofeet tilbake til Barcelona

HQ

For mange Culers er 29. mai 2024 en dag som skal skrives med gullbokstaver i klubbens historiebøker. Du lurer kanskje på hva som markerer den datoen, og det var åpenbart dagen for Hans-Dieter Flicks offisielle presentasjon i Futbol Club Barcelona. Selv om den tyske treneren hadde en dårlig periode med det tyske landslaget, var han arkitekten bak en av de mest dominerende sesongene i tysk og europeisk historie. Å vinne en sextupel med Bayern München var hans visittkort for stillingen hans i Barça.

Med en spillestil som minner om den reneste "Cruyffisme", har treneren fra Heidelberg gått fra bøddel til idol for blaugrana-fansen, fra å være trener for 2-8 til å vinne Copa del Rey, den spanske supercupen og LaLiga, og med nød og neppe gå glipp av den første Champions League-finalen på ti år.

FC Barcelona

De utrolige måltallene til Lewandowski, Raphinha og Yamal

Flicks store forvandling er mentaliteten og kondisjonen til laget, som har vist en suveren prestasjon, oversatt til 169 mål i alle konkurranser i skrivende stund, nær tallene til den legendariske MSN, som overgikk 171 i løpet av de tre sesongene de var sammen. Målscorerne har vært Lewandowski, Raphinha og Lamine Yamal: Blaugrana har i gjennomsnitt scoret 2,7 mål per kamp. Lewandowski har vært toppscorer med 40 mål og tre målgivende pasninger; Yamal, La Masia-perlen, forfatter av 17 mål og 24 målgivende pasninger, og til slutt, på Ballon D'Or-nivå, Raphael Dias Belloli, som til sammen står for 34 mål og 25 målgivende pasninger, noe som gir 59 målbidrag.

Men det som har begeistret fansen mest, er evnen til å overvinne motgang. Etter en forrykende start med mål mot storlag, ble en dårlig november etterfulgt av en katastrofal desember, der de havnet åtte poeng bak Real Madrid. Ikke bare kom de bakfra i ligaen og vant den med sju poeng, de kom også bakfra i tre av sesongens fire Clasicos og forpurret alle forsøk fra Blancos på å vinne noen av kampene. I starten av 2025 tippet Barça over og tok 46 av 48 poeng og sikret seg LaLiga med fem tap og nykommer Szczesny ubeseiret.

Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

Svært få skygger i en enestående sesong

Avslutningsvis er det verdt å fremheve tvilen som laget startet med, og tapte mot Monaco i Gamper og i den første Champions League-kampen, men de visste hvordan de skulle prestere i de avgjørende øyeblikkene av sesongen. Vi kunne ha snakket om en Champions League-finale om noen uker, men en av de beste kampene i turneringens historie endte med å gå Inter Milans vei. Lagets ungdom var ingen match for veteranene med mange minutter på beltet, og Flick låste ikke laget, han ville gjøre 2-4, som ble til 4-3 på overtid. Men all ære til dette laget, som har vunnet tre nasjonale turneringer med den yngste gjennomsnittsalderen i LaLigas historie for en mester.

Hansi Flick har allerede vist sin interesse for å fortsette i ett år til, og Joan Laporta har bekreftet at en avtale allerede er inngått. Culers kunne ikke vært mer begeistret over nyheten, med tanke på lagets hunger etter titler.

Gratulerer til alle culers!