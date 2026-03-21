Flight Simulator 2024 kommer til PSVR2 - og det ser vilt ut

Har Microsoft nettopp gjort Playstation VR2 interessant igjen? Det virker i hvert fall slik, for ut av det blå har det nå blitt kunngjort at Flight Simulator 2024 vil støtte det på Playstation 5 via en oppdatering. Dette betyr at opplevelsen av å sitte i den digitale cockpiten vil bli fundamentalt forandret. Hvor kult er ikke det?

VR-støtten forventes å bli lansert senere i år og vil dekke hele spillet, fra det største til det minste flyet, og uansett oppdragstype, med full integrering av kontroller og inndataenheter. Det er rett og slett utrolig imponerende. I et blogginnlegg skriver de :

"Med opptil 125 forskjellige fly å prøve ut, hvorav mange gir en veldig annerledes opplevelse via VR, ønsker Microsoft Flight Simulator 2024 å levere et forbedret nivå av autentisitet i simulert flyging for både fans og nykommere."

Eier du VR2, og kommer du til å teste det sammen med Flight Simulator senere i år?