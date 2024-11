Flint: Treasure of Oblivion kommer på PC og konsoller rett før høytiden

HQ

Mens mange av oss forventet å begynne vår reise over de syv hav i Savage Level's piratstrategi-RPG i oktober, ble spillet forsinket i siste øyeblikk og kom aldri når det var planlagt. Heldigvis vet vi nå når Flint: Treasure of Oblivion vil debutere, ettersom utgiveren Microids har bekreftet at spillet vil lanseres på PC, Xbox Series og PS5 17. desember.

Dette ble bekreftet i en pressemelding og en ny trailer som går mer i dybden på mannskapsstyringen og mekanikken i spillet. Den utforsker også bare en håndfull av rollespillmulighetene som spillet basert på den klassiske romanen Treasure Island vil tilby.

Med Flint: Treasure of Oblivion som debuterer om en måned, har du planer om å sette seil rett før ferien?