Jeg vet det, jeg vet det. Jeg har egentlig verken en voksende eller iboende interesse for det vi nå tvinges til å kalle "soulslike", som i mange tilfeller innebærer en ganske sjelløs og sjenerøs bruk av lånte mekanikker og systemer som har gitt FromSoftware-titlene deres ikoniske status.

Men samtidig er det nesten umulig å ikke bli i et mer mottakelig humør når nettopp dette settet av systemer har fungert sammen for å gi så mange spill et spennende premiss og et engasjerende gameplay. Med andre ord, alle disse studioene har kanskje ikke kommet opp med akkurat denne spillelisten med FromSoft-hits selv, men det spiller vel ingen rolle om de danser med på melodien når den høres så bra ut, gjør den vel?

Flintlock: The Siege of Dawn kombinerer et lettfattelig hevnmotiv med en passe interessant kruttpunk-fantasyverden (selvoppfunnet, riktignok) og, du gjettet riktig, en rekke FromSoftware-aktige mekanikker og systemer som de fleste vil finne relativt gjenkjennelige, og kanskje til og med litt kjedelige etter hvert. Din primære valuta er Reputation, som brukes til alt fra oppgraderinger av kjerneferdigheter til oppgradering av individuelt utstyr. Du mister denne ressursen hvis du dør, og må returnere til dødsstedet for å gjenerobre det du har mistet. Dette gjøres fra aktiverte Lodestones (som vi alle vet er Bonfires), og det er disse landemerkene som markerer din fremgang gjennom en utfordrende spillopplevelse fylt med fiender som slår hardt, gjemmer seg rundt hvert hjørne og varierer ganske mye i angrepsmønstre og visuell design. Fra HP-linjer, til UI-elementer, til den generelle kampflyten, er inspirasjonskilden like tydelig som glimtet fra prosjektilet som avfyres fra den gammeldagse musketten når Nor Vanek tar sikte på en udød soldat.

Det høres kanskje ut som en flengende kritikk, men det er det faktisk ikke - det er ikke slik det ser ut, tross alt. For selv om utvikleren A44 virkelig har gått FromSoftware etter i sømmene, har de, i likhet med mange andre, klart å legge til et tykt lag med teft som gjør Flintlock: The Siege of Dawn til noe relativt unikt, eller kanskje bare... bra.

Flintlocks verden er mørk og brutal, der en mystisk døråpning har fjernet grensen mellom de levendes verden og det såkalte "Great Below", hvorfra det strømmer ut en jevn strøm av levende døde. Nor Vanek har allerede tatt sin tørn som Sapper i skyttergravskrigen mot den endeløse strømmen av zombier, men i et desperat forsøk på å lukke døren for alltid ender hun og hennes følgesvenner opp med å slippe ut gudene, og de er verken spesielt sympatiske eller interessert i å gjøre noe annet for menneskene enn å tvinge dem til absolutt underkastelse. Nor setter seg fore å drepe gudene som nå gjør menneskene til slaver for enhver pris gjennom tre gigantiske soner som ikke bare er relativt åpne, men som også låner flittig fra spill som God of War: Ragnarök og en rekke FromSoftware-spill som balanserer på knivseggen mellom åpen og lineær struktur.

Nor beveger seg fra Lodestone til Lodestone, og bruker en blanding av nærkamp og skytevåpen for å ta ned en rekke fiender, hver med relativt unike bevegelses- og angrepsmønstre. Det er avgjørende å skanne omgivelsene for fiender, snu seg rundt mens du lærer deg disse mønstrene og utfører raske og avgjørende angrep, og hvis du mister liv, har du et begrenset antall potions å helbrede med - som fylles på ved hver Lodestone.

Det hele er relativt gjenkjennelig, men igjen, det ville være urettferdig å avskrive det utelukkende basert på hvor disse ulike elementene kommer fra. Først og fremst har Flintlock en rytme, en loop som er utrolig tilfredsstillende stort sett fra start til slutt. Den brede korridoren, som vi mer pragmatisk kan kalle "lineær+", innbyr til utforskning, og de tre ganske store verdenene både tillater og oppmuntrer deg til å grave etter et skjult våpen, en liten miniboss eller noen ekstra håndverksressurser. Videre er disse verdenene overraskende vertikale i sin design, og selv om det ikke nærmer seg No Rest for the Wicked, eller til og med Shadow of the Erdtree, er verdenen lagdelt og imponerende strukturert hele veien. Det er alltid en betydelig oppgradering som venter hvis du er nysgjerrig.

Flintlock Men også "The World of Warcraft" har en ganske annerledes idé i ermet. Etter hvert som du beveger deg gjennom verden, tjener du Reputation ved å banke opp fiender, utføre kombinasjoner og generelt bruke evnene dine på best mulig måte, samtidig som du øker både Reputation opptjent og en multiplikator på den Reputation. Du kan velge å "avslutte" denne multiplikatoren når du vil, og sluttsummen beregnes, men hvis du blir truffet bare én gang, bare én gang, får du din Reputation, men uten multiplikatoren. Det er en konstant kost/nytte-analyse, og Reputation er den viktigste ressursen som brukes til å oppgradere utstyr, kjøpe Skills - det er avgjørende at spillerne kontinuerlig tjener nok, så det å styre multiplikatoren din og unngå fiendens skade betyr plutselig mye mer.

Dessuten er kampene ganske tilfredsstillende, om enn litt avledede. Du har sett mange av de enkelte elementene før, som for eksempel å straffe rundt en fiende i lock-on mens du prøver å lese telegraferte bevegelser for individuelle angrep. Du kan unnvike og parere, og du kombinerer et nærkampvåpen med en pistol og en rifle, samt utvalgte evner fra din følgesvenn Enki. Det er relativt rike muligheter til å uttrykke en unik strategi på slagmarken, både gjennom et ganske omfattende ferdighetstre og en rekke byggemuligheter. Kombinert med relativt pålitelig fysikk er det faktisk noen ganske episke opplevelser å få i Flintlock, og verken fortellingen, verdensdesignet eller selve kampene er spillets virkelige svakheter.

Faktisk ser spillet ganske imponerende ut det meste av tiden. Ja, jo mer detaljert man ser på det, jo mer kommer denne "AAA-lite"-kvaliteten til syne, som leppesynkronisering, ansiktsanimasjoner og partikkeleffekter. Men A44 har sluppet unna med dette ganske bra med fine utsikter og fantasifull kunstdesign. Nei, problemet er nok snarere bindevevet som teknisk sett holder alle spillets faktiske komponenter sammen. La oss for enkelhets skyld bare kalle det for det det er: jank. Det er jank her og der i Flintlock: The Siege of Dawn, og lydmiksen, UI-elementene og den nevnte fysikken, blant annet, har til tider problemer med å opprettholde fordypningen. Det er ikke noe problem, og tingen med jank er at det på sikt kan forbedres betraktelig ved hjelp av oppdateringer. Men i skrivende stund må vi plassere et spill som Flintlock i en gruppe med spill som Vampyr, som også led av jank, men som hadde et robust, ærlig Souls-lignende hjerte bankende under panseret.

Flintlock: The Siege of Dawn er en enorm prestasjon av A44, la oss ikke glemme det. Dette er et relativt lite team som har brukt flere år på å realisere et spill som på nesten alle måter konkurrerer langt utenfor teamets normale vektklasse. Sånn sett er det utrolig at det ikke finnes flere kompromisser eller mislykkede designforsøk, for det er veldig få ting du kan peke på som virkelig ikke fungerer her. Det er ikke for alle, men for meg har dette vært solid sommerunderholdning, og av den grunn er det ganske lett å anbefale den til alle med en forkjærlighet for denne formelen, så lenge man kan overse tullet.