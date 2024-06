Flintlock: The Siege of Dawn vil være tilgjengelig for Souls-fans og de som ønsker en mindre brutal RPG-opplevelse

HQ

Vi har sett mange Souls-lignende spill de siste årene. Vanskelige spill som vil gi selv de dyktigste spillerne en kamp for pengene. For noen er dette en flott invitasjon, mens det for andre kan virke avskrekkende.

Det er her Flintlock: The Siege of Dawn kommer inn i bildet. Selv om du kjemper mot guder i dette spillet, trenger du ikke alltid å føle at du er den mest ynkelige skapningen som noensinne har vandret på jorden. Vi har snakket med spillets kreative leder Simon Dasan om hvordan spillet vil invitere både hardcore- og mer tilfeldige RPG-fans til å spille det.

"En av de viktigste tingene vi ønsket å sørge for at vi gjorde gjennom hele utviklingen, var å ikke fremmedgjøre noen av sidene," sa Dasan. "Vi ville sørge for at, du vet, hvis det er action-RPG-spillere som ønsker å komme inn i noen mer Souls-aktige ting, at det var noe der for dem. Og på samme måte, hvis du har en hard og fast som ivrig Souls-spiller, at de fortsatt har den samme opplevelsen også."

"Jeg tror at vi har kommet dit vi har kommet med mobiliteten og den generelle friheten i spillet, og det føles bra i seg selv. Men så har vi også forskjellige vanskelighetsgrader. Så helt fra starten av spillet kan du spille i Story-, Normal- eller Possessed-modus."

Som du kan forvente, er Story lettere, mens Possessed-modus kan være brutalt vanskelig for alle de syke der ute. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor hvis du vil høre mer, og gjør deg klar for Flintlock: The Siege of Dawn når det lanseres 18. juli.