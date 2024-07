Flintlock: The Siege of Dawn viser kamper i ny trailer

HQ

Juli er kanskje en av de mest søvnige spillmånedene i året, men det er ikke uten nye utgivelser, og et av de kommende spillene er Flintlock: The Siege of Dawn. Det er utviklet av A44 Games, og ser overraskende sofistikert ut, med fantastiske kamper mot eldgamle guder ved hjelp av økser og middelalderske våpen.

I en ny video får vi en dypere titt på spillsystemet, som ser ut til å være svært fleksibelt med tanke på hvordan du kan bygge ferdigheter og bruke utstyr, og vi får også sjansen til å se nærmere på kampene, inkludert en heftig bosskamp.

Flintlock: The Siege of Dawn kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 18. juli - og det er beleilig nok inkludert i Game Pass fra dag én.