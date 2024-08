Floatopia Forhåndsvisning: Animal Crossing møter superkrefter i himmelen

HQ

På Gamescom fikk Gamereactor-gjengen se mange spill. Høyoktan actionfest, masse hacking, slashing, plyndring og skyting. Men vi fikk også sjansen til å spille noen mer koselige spill. Titlene som lot deg puste ut mellom avtalene, der du ikke ville dra fordi du i noen korte minutter hadde funnet en form for fred i kaoset som spredte seg utenfor en tett liten bås.

Det var den opplevelsen jeg hadde med Floatopia, den nye livssimulatoren fra NetEase. Hvis du ennå ikke har sett traileren fra Opening Night Live, kan du si at Floatopia i bunn og grunn tar de søte, tegneserieaktige figurene fra Animal Crossing og kaster dem opp i himmelen. Spillet er basert på ideen om å gi opp hverdagen, 9-5-jobben, til fordel for en permanent ferieopplevelse i himmelen.

Når du først lander på øya, blir du møtt av Joy, en søvnig sekretær som ikke på noen måte bærer navnet sitt. Hun forklarer at du, i likhet med andre likesinnede på denne øya og de omkringliggende øyene, har fått nok av å jobbe, og at dere har bestemt dere for å skape et nytt liv her. Dere får en plan for det nye minihuset deres, samt et par verktøy og tips til å komme i gang fra den eksentriske forretningsmannen som er ansvarlig for dette nye, flytende samfunnet.

Jeg bør også nevne superkreftene i dette spillet. Floatopia foregår i en verden der et selskap har makten til å gi folk sine egne superevner. På grunn av stor etterspørsel har de fleste av de beste kreftene blitt tatt, og derfor er kreftene du får se og dine egne evner ganske kjedelige. Det passer bedre til atmosfæren i Floatopia at kreftene dine bare er uttrykkslinjer som dukker opp på hodet ditt når du opplever en sterk følelse, enn at det skyter laserstråler ut av øynene dine eller at du kan teleportere deg hvor som helst.

Men du får fortsatt fly. Tidlig i spillet får du en dings som gjør at du kan fly hvor du vil, noe som betyr at du lettere kan finne veien rundt i de opphøyde landskapene på Floatopia og hoppe til øyer i det fjerne. Du flyr mer som en humlebi enn som Supermann, men nok en gang er det en del av estetikken og sjarmen til Floatopia, som kommer veldig godt over selv til en som sjelden er en fan av dette overdrevent søte Chibi-utseendet.

NetEase Games

I løpet av den korte tiden vi hadde med spillet, fikk vi ikke oppleve så mye. Floatopia er den typen spill du kommer til å miste timer og dager på. Fiske, flyging, innredning av hjemmet ditt, alt er en del av prosessen, men det er mye her som gjør at Floatopia føles unikt som en livssimulering. Superkreftene, relasjonene du bygger med de andre beboerne på den flytende øya, og det faktum at pengene rett og slett faller ned fra himmelen (hadde ikke det vært fint). Alt dette bidrar til å skape en opplevelse som er mekanisk kjent for alle som kjenner til livssimulatorer, men som stilmessig vil være annerledes på mange måter. Med tanke på hvor presset dagens arbeidsmiljø kan føles, er det et sterkt valg å tilby litt eskapisme fra det i Floatopia, selv om vi bare fikk oppleve det i en kort periode.

Alt i alt føles Floatopia som et spill som passer perfekt inn blant andre livssimulatorer, designet for et publikum jeg ikke kan si at jeg er en del av. En målgruppe som elsker å lene seg tilbake og slappe av i en verden som er ulik deres egen, bygge sitt eget lille hus og få venner underveis. Det er den ideelle opplevelsen, egentlig, og kanskje hvis jeg får tid, ville jeg ikke hatt noe imot å slå meg ned i Floatopia.