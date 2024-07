HQ

Jeg har kanskje en sterk forkjærlighet for de mørke universene skapt av FromSoftware, og muligens den største Warhammer-nerden i redaksjonen, men jeg elsker likevel koselige, søte spill. Spore og Viva Piñata er to av mine nostalgiske favoritter, og selv om jeg vet at jeg stort sett kommer til å få den samme slurvete opplevelsen med hvert nye Pokémon-spill, kommer jeg likevel til å fylle opp tallerkenen min med den samme slurven.

Jeg har hatt et godt øye til Hollow Ponds' Flock en god stund nå. En fargerik, himmelomspennende opplevelse der målet ditt ganske enkelt er å finne så mange av de merkelige og fantastiske skapningene som svever og flagrer rundt i spillets Uplands-verden.

Det finnes en slags fortelling i Flock. Du er en Bird Rider, og du er på vei for å besøke tanten og onkelen din, for å hjelpe førstnevnte med å forske på Uplands. Du må ikke bare finne skapninger, men også sjarmere dem til å bli med deg Flock. Dette gjør du ved hjelp av en samling fløyter, som alle er blitt stjålet av noen skumle skapninger som har gravd seg ned med tyvegodset sitt i ulike hauger rundt om på kartet. Bortsett fra tre spesielle skapninger som du må jage og sjarmere for å låse opp de andre områdene på kartet, er det ikke noe mer enn det når det gjelder hovedmålet.

Det er tydelig at Flock ikke er et mål- eller oppdragsbasert spill. Det handler mer om atmosfæren og opplevelsen det skaper, og likevel virket det ganske kort, og det tok bare noen timer å få rulleteksten til å rulle. Kartet er også ganske lite, noe som betyr at du egentlig bare sitter igjen med skapningsguiden å fylle ut når du er ferdig med det Flock utgjør som sin historie.

Det er derfor bra at Flock klarer å være så innbydende i sitt gameplay og sin spillverden. Flyvingen i Flock er veldig godt håndtert, og selv om du kan finne noen små irritasjoner med den automatiske vertikale styringen, da den kan plassere deg akkurat utenfor rekkevidden til et flygende critter over, gjør det den generelle opplevelsen av å fly rundt på kartet mye jevnere og filmisk. Jeg støtte ikke på noe i løpet av tiden jeg fløy over Uplands, og selv da jeg sa til meg selv at jeg skulle fokusere og lete etter et bestemt område etter en skapning som manglet i guiden min, kunne jeg ikke la være å kaste meg inn i en vindtunnel og sveve litt rundt i den vakre verdenen.

Høylandet er et herlig sted å flykte til. En verden der alt er søtt, koselig og i stand til å fly. Til og med sauene, som viser seg å være de mest nyttige medlemmene av din Flock, og som leverer spillets valuta i form av ull og tygger rundt haugene der de tyvaktige Burgling Bewls bor. Det visuelle smelter fantastisk sammen med lydsporet i Flock og gjør spillverdenen til en verden som umiddelbart føles behagelig å spille i. Å fly rundt og lytte til kvitringen fra skapningene i nærheten og ropene fra Flock som følger etter deg, er en flott opplevelse som understøttes av den fantasifulle skapelsesdesignen.

Skapningene i Flock er delt inn i ulike familier, og hver gang du får øye på en ny skapning, må du spille et minispill for å identifisere hvilken familie de tilhører og hvilken art de er. Hver familie har minst én figur du garantert vil forelske deg i, fra de bittesmå, vingeløse Sprugs til de bananformede Cosmets. En personlig favoritt er den ormløse himmelfisken, som med sine store, ublinkende øyne og konstant åpne munn fikk meg til å føle det som om skjermen plutselig hadde blitt til et speil. Lyddesignet til skapningene er også utmerket, slik at du kan lytte til de unike ropene til en skapning du kanskje ikke kan se. Merkelig nok er innstillingen som lar deg oppdage hvor disse ropene kommer fra, automatisk slått av. En merkelig avgjørelse, med tanke på at noen av skapningene er designet for å gli perfekt inn i omgivelsene, usynlige for det blotte øye.

Det er verdt å merke seg at Flock er designet for å være en flerspiller- og samarbeidsopplevelse, men vi kan egentlig ikke snakke om den spillestilen, ettersom vi bare har hatt hendene på soloøkter. I den solo-opplevelsen viste Flock seg å være et spill som skaper den samme varme og uklare følelsen som å ta på seg en genser etter en dag ute i kulden. Det er et koselig, behagelig spill som imponerer med sin visuelle stil og svevende gameplay, men det er verdt å merke seg at den totale tiden du tilbringer i Flock er overraskende kort. Uten en virkelig rød tråd som binder alt sammen, kan det til tider føles hult. Men alt i alt gjør spillingen, grafikken og lyden det til en fornøyelig opplevelse.