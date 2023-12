Flock er det perfekte spillet for naturentusiaster.

The Day of the Devs: The Game Awards Edition avslørte nettopp at Hollow Ponds' kommende avslappende eventyrtittel, Flock, vil debutere en gang våren 2024.

Spillet, som kommer til PC-, PlayStation- og Xbox-konsollene, til og med som en del av Game Pass-tilbudet, handler om å studere, dokumentere og kategorisere ulike typer dyreliv for å bygge opp et kompendium av skapninger. Det sier seg selv at spillet er ideelt for dyreentusiaster.

Nå som lanseringen nærmer seg med stormskritt (selv om vi ikke har noen eksakt dato), har det dukket opp en ny trailer for spillet, som du kan se i sin helhet nedenfor.