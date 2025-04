Florence Pugh ble en "frekk Karen" for å gjennomføre et Thunderbolts* stunt

HQ

Jeg skjønner ikke folk som elsker høyder. Jeg har ikke dødsangst for dem, men tanken på å hoppe fra verdens nest høyeste bygning begeistrer meg ikke akkurat. Det samme gjelder ikke Florence Pugh, som gjorde akkurat det samme for Thunderbolts*.

Til Fandango forklarte Pugh at hoppet hennes fra Merdeka 118 i Kuala Lumpur opprinnelig var med i manuset til filmen, men etter hvert som datoen for innspilling nærmet seg, ble folk hos Marvel mer skeptiske til stuntet. Pugh hadde imidlertid ikke tenkt å la ideen dø, og ønsket virkelig å gjøre stuntet selv.

"Jeg fikk alle e-postene. Det sto i manuset, og etter hvert som vi kom nærmere og nærmere innspillingen, sa de at de ikke tror det kommer til å skje fordi det er en vanvittig forsikringssak, og vi kommer selvsagt ikke til å kaste [meg] ut fra den nest høyeste bygningen i verden", sa Pugh. "Jeg tenkte: Hva i helvete? Selvsagt gjør vi det! Vi må gjøre det ... Jeg var en frekk Karen som sendte en e-post til Kevin [Feige] og sa at det kommer til å gjøre underverker for presseturen. Vi må gjøre dette! Vi kommer til å få tre kvinner til å slå tre forskjellige Guinness World Records."

Dette er en annonse:

Til tross for at Pugh elsker høyder, innrømmet hun at hoppet var en ganske skremmende bragd. "Den mentale kontrollen jeg måtte ha den dagen var en superkraft i seg selv", la hun til. Men som vi har sett i den siste teaseren, ble stuntet tatt med i filmen, og det ser like skremmende ut som det høres ut.