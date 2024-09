Florence Pugh og Andrew Garfield snakker om hesten

HQ

Florence Pugh Florence Pugh og Andrew Garfield har fått mye ros og god presse i det siste for sin kommende film We Live in Time, men filmens overraskende stjerne er ingen ringere enn... en hest?

Ja, du leste riktig, en hest - og ikke en gang en ekte en. Den gule karusellhestens berømmelse, som siden ble fjernet (til fansenes store skuffelse) fra filmplakaten, har vært omtrent som mange stæres - den stiger for raskt til værs, og faller av enda raskere.

Men We Live in Time Horse vil leve videre - udødeliggjort i meme-format av både fans og kritikere på nettet mange ganger:

Det er imidlertid mer til historien, ettersom karusellmesterens medspillere Pugh og Garfield i et nytt intervju har avslørt sine følelser om kollegaen - utrolig ufiltrert og rett fra hestens munn :

GARFIELD: Hva synes du om hesten?

PUGH: Jeg var bare så takknemlig for at den faktisk ikke er med i filmen.

GARFIELD: Det er i filmen. Det var der.

PUGH: Nei, det er det ikke. Hodet var det. Øynene var ikke der. Jeg ventet på det.

Den var der. Jeg er lei for det.

Når?

GARFIELD: I scenen når vi er på den greia. Det lover jeg deg.

PUGH: Jeg tror ikke det var det. Jeg hørte deg le.

GARFIELD: Det var der i et glimt. Tar jeg feil?

PUGH: Jeg tror ikke det var med i filmen, babe.

Baby. Dette er udiskutabelt.

PUGH: OK, kanskje det ikke var så mye i det som det bildet var. Men jeg ble så bekymret da det gikk (over hele) internett. Det var hysterisk morsomt, og det var morsomt. Men den delen av filmen er min favorittdel av filmen. Det er når de er sånn: OK, la oss gå. La oss gå på date. La oss ha sex. La oss bli gravide. La oss bare gjøre det.

Og så stjeler hesten showet!

PUGH: Og jeg var bare så redd for at det fantastiske, nydelige, glitrende øyeblikket skulle bli ødelagt av dette hestememet - som var kjempemorsomt, selvfølgelig. Men jeg tenkte: "Nei! Ikke på det tidspunktet i filmen." Så jeg tror jeg var så takknemlig i går kveld for at den ikke, liksom, (lager hesteansikt) gjorde det den gjør på det bildet, som ødelegger det.

GARFIELD: Jøss, jeg elsker hestememet. Jeg skulle til å dra på retreat i seks dager uten telefonen min. Og jeg så dette bildet for filmen vår som hadde blitt sluppet. Og jeg la merke til hesten. Jeg tenkte: "Jøss, det er et interessant valg." Jeg vet ikke, godkjente jeg det? Jeg er ganske sikker på at Florence ikke godkjente det.

Du vet, det ble ikke godkjent.

GARFIELD: (Nikker). Så jeg så det, og jeg tenkte: "Å, det er et valg, mann."Jeg er sikker på at jeg er den eneste som har lagt merke til det." Slå av telefonen i seks dager. Når jeg er i avgangshallen på vei tilbake, slår jeg endelig på telefonen. Og det er bare hestememe. Jeg tok feil. Folk la merke til det. Og Colbert la merke til det og holdt en hel monolog om det. Jeg gråt.

Jeg elsket "The Shining". Den var strålende. "BoJack Horseman."

GARFIELD: Og den der det er som om vi alle har hesteansiktet. Noen av favorittbildene mine har jeg lagret. (Garfield tar frem telefonen og tenker seg om.) Jeg har faktisk ikke tenkt å åpne bildene mine akkurat nå.

PUGH: Hva er på telefonen din?

Bare massevis av d**k-bilder. Mine egne. Kutt ut dette.

Jeg visste ikke at du kunne gjøre slik presse. Jeg visste ikke at du kunne si noe skandaløst og si: "Kutt." Det verste er at de er ved siden av hestebildene dine.

Ja, det ser ut som forholdet er feil.

Herregud, Andrew.

Hva, du lurte meg.

(En publisist i nærheten sukker hørbart.)

PUGH: Hørte du nettopp publisistene våre sukke? Vær så snill, ikke kutt dette. La ham bli straffet. Han kommer aldri til å gjøre det igjen.

Det vil jeg, det er problemet. Jeg er umettelig når det gjelder dumhet.

Greit, vel. Nok tullprat for denne gang. We Live in Time kommer på kino i USA 11. oktober 2024, og i Storbritannia 1. januar 2025 (takk, The Independent).