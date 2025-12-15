Florentino Pérez beklager at "institusjonene har latt Real Madrid være alene" i kampen mot Negreira-saken

HQ

Real Madrid-president Florentino Pérez har snakket om dommerne i sin tradisjonelle juletale i et arrangement med media, og har beklaget at de fortsatt er den eneste institusjonen som "presser på for rettferdighet" i Negreira-saken, funnet av at FC Barcelona har gjort hemmelige utbetalinger til den tidligere visepresidenten i den tekniske dommerkomiteen (CTA) i Spania, for 7,3 millioner euro mellom 2001 og 2018.

Saken er for tiden i retten, med klubben som saksøkt, og i forrige uke vitnet klubbens nåværende president, Joan Laporta, og hevdet at disse utbetalingene ble gjort for rapporter om dommere og spillere, som var "nyttige" i et sportslig perspektiv. To tidligere managere, Luis Enrique og Ernesto Valverde, vitnet også i forrige uke, og begge sa at de ikke visste noe om disse rapportene. "Hvem kan tro at disse betalingene ble gjort for rapporter som trenerne ikke engang visste eksisterte?", sa Pérez, og la til at "'Negreira-saken' er den mest alvorlige saken i fotballen i dag".

Florentino Pérez sa at "julen er også en tid for refleksjon, og Real Madrids største bekymring er dommersituasjonen", og at "det er helt uforståelig at institusjonene har latt Real Madrid være alene i denne kampen. Hvordan kan dommernes president be oss om å glemme det? Hvordan kan vi glemme den største skandalen i fotballens historie? Hvordan kan RFEF (Det kongelige spanske fotballforbundet) og LaLiga oppføre seg på denne måten? De har en plikt til å sikre integritet."

Pérez kommenterte også gårsdagens kamp mot Alavés, som Real Madrid vant 2-1, men som hadde et kontroversielt øyeblikk da VAR ikke ba dommeren om å sjekke et potensielt straffespark på Vinícius: "I går ble vi dømt av en dommer som truet med å iverksette tiltak mot klubben vår like før finalen i Copa del Rey. Og det ser ut til at frisparkene til Vinicius og Rodrygo ikke var straffespark. Det er den siste i en lang rekke av hendelser denne sesongen."

"Det er mulig at noen klubber har rykket ned som følge av 'Negreira-saken'. Fotballen vår har blitt skadet, og rettferdigheten må skje fyllest", konkluderte Pérez i sin juletale.