Florentino Pérez kan ha konkurranse i Real Madrid-valget for første gang siden 2009, "mannen med meksikansk aksent"

Real Madrids president Florentino Pérez kunngjorde at han utlyser presidentvalget for å forhindre at klubben blir overtatt av "en konspirasjon av journalister som har kokt sammen en plan for å ta over Real Madrid", som han forklarte på en surrealistisk og kamplysten pressekonferanse der han konfronterte noen journalister som våget å kritisere "den største klubben i historien" direkte. Haken er at Florentino har vunnet alle valgene han har deltatt i siden 2000, og siden de fem siste valgene i 2009 har det ikke vært noen andre kandidater.

Pérez sa at han ønsker alle kandidater velkommen, og sendte en direkte oppfordring til "den mannen som snakker med elselskapene og har en søramerikansk aksent, la ham komme frem. En meksikansk aksent. De sier at vi er veldig dårlige, at vi er et diktatur. La denne mannen komme frem, og alle andre som vil." Denne mannen, Enrique Riquelme, har tatt utfordringen, og ifølge El Confidencial forbereder han sitt kandidatur for å stå opp mot Pérez.

Enrique Riquelme, 37 år gammel, planla allerede å stille som presidentkandidat i klubben i det nest siste valget, i 2021. Han oppfyller klubbens krav (å være fra Spania og ha vært medlem av Real Madrid i minst 20 år uten avbrudd).

Han er leder for Cox Energy Group, et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi, med base i Mexico. Ifølge El Confidencial snakker Riquelme allerede med flere banker for å sikre seg garantiene som er nødvendige for å stille som presidentkandidat i Real Madrid, noe som krever at han kan vise til eiendeler tilsvarende 15 % av klubbens budsjett, anslått til over 1 milliard euro, så han vil trenge minst 150 millioner euro.

Riquelme har kravene, inkludert pengene, samt støtte fra noen klubblegender som har vært på kant med Pérez, inkludert Iker Casillas, mens andre tidligere spillere som Sergio Ramos, Fernando Sanz og Miguel Torres har stått Riquelme nær, som til tross for den raske valgprosessen skal ha forberedt seg i hemmelighet på dette scenarioet i lang tid, etter at klubben tilbrakte to troféløse sesonger.