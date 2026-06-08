Florentino Pérez vinner Real Madrid-valget med 65 % av stemmene

HQ

Florentino Pérez er valgt til Real Madrid-president igjen, og vant valget som ble avholdt søndag 7. juni med 21 741 stemmer, 65% av stemmene. Dette var det første valget i klubben på 20 år: Pérez har vunnet alle valgene siden (inkludert fjorårets) uten motkandidater, og han blir sittende frem til 2030.

"Jeg er her for å forsvare Real Madrid. Vi skal fortsette å jobbe for at Real Madrid fortsetter å vinne titler, og vi skal kjempe til siste slutt for å vinne den sekstende europacupen", sa Pérez, 79, etter seieren. "Med meg som president har Real Madrid vært, er og vil alltid forbli eid av medlemmene. Vi må stå samlet, drevet av vår lidenskap for Real Madrid. Til de som ikke stemte på meg, vil jeg gjøre alt jeg kan for å ta hensyn til deres bekymringer."

Mens seieren er klar for Pérez, klarte hans rival Enrique Riquelme å få 11 814 stemmer, 35 % av velgerne, med et kandidatur som ble lansert på knappe to uker. "Etter tjue år har det vært en historisk valgdeltakelse. "I dag har Real Madrid vunnet, og det samme har vårt kandidatur, uavhengig av resultatet," sa Riquelme.

Mourinho, Konaté og Dumfries forventes å ankomme snart

Nå er det bare snakk om dager eller timer før gjenoppbyggingen av laget starter før 2026/27-sesongen, og det forventes at signeringen av trener José Mourinho og forsvarsspillerne Ibrahika Konaté og Denzel Dumfries er nært forestående. Mye vanskeligere blir det når Pérez angivelig ønsker å signere Michael Olise fra Bayern München, og det antas at laget også er på utkikk etter en forsvarsspiller og en midtbanespiller på sommerens overgangsmarked. Men spørsmålet er nå om de klarer å signere dem før VM begynner på torsdag.