Florian Lipowitz trekker seg fra Tour de France etter et fall; Evenepoel reduserer avstanden til Pogacar

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Florian Lipowitz, den tyske syklisten fra Red Bull-Bora-Hansgrohe, har vært utsatt for et alvorlig fall under 16. etappe av Tour de France tirsdag 21. juli og har trukket seg fra rittet, tilsynelatende med et brudd i kragebeinet.

16. etappe var en individuell tempoetappe på 26,1 kilometer mellom Èvian-Les-Bains og Thonun-Les-Bains, og belgieren Remco Evenepoel sikret seg seieren med en sluttid på 32 minutter og 19 sekunder, 28 sekunder raskere enn Pogacar. Danske Mattias Skjelmose ble nummer tre, ett minutt og fire sekunder bak Evenepoel, mens Paul Seixas ble nummer fire, 12 sekunder bak Skjelmose.

Dette betyr at Pogacar fortsatt leder sammenlagt i Touren, men ledelsen hans er redusert fra fem minutter til fire minutter og 32 sekunder foran Evenepoel.

Med etapen som avsluttes denne søndagen, vil Pogacar – med mindre det oppstår overraskelser i form av flere utfall – vinne sin femte Tour de France, den tredje på rad, og uten Jonas Vingegaard, som også krasjet og trakk seg søndag, vil Remco Evenepoel ende på andreplass: han ligger over to minutter foran Isaac del Toro og Paul Seixas, som sannsynligvis vil kjempe om tredjeplassen, mens Juan Ayuso trolig vil ende på femteplass.