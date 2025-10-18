Florian Wirtz kåret til sommerens verste signering i Premier League

HQ

Premier League-klubbene brukte nesten 3 milliarder pund på nye fotballspillere i fjor sommer (£2,824 millioner, €3,250 millioner). Bare Liverpool brukte nesten like mye som hele den franske eller spanske ligaen, £426, €489m, og slo flere rekorder for dyreste overganger i engelsk fotball, men var pengene godt brukt?

Sports Illustrated har allerede laget en rangering av sommerens dårligste overganger i Premier League, rangert etter forskjellen mellom forventningene, deres historikk i andre klubber, og hvor liten innvirkning de har hatt på sine nye klubber.

Det er bare spilt syv kamper i Premier League, så det er fortsatt alt for tidlig, men det går allerede noen alarmer i Liverpool, som gikk til landslagspause med to strake tap.

Tre av Liverpool-spillerne er blant topp 5, med Florian Wirtz som den dårligste signeringen, ettersom den offensive midtbanespilleren fra Leverkusen, som kostet 116 millioner pund, ikke har registrert et mål eller en assist.



Thierno Barry (Everton)



Anthony Elanga (Newcastle United)



Mads Hermansen (West Ham United)



Jean-Clair Todibo (West Ham United)



James Trafford (Manchester City)



Alexander Isak (Liverpool)



Yoane Wissa (Newcastle United)



Jamie Gittens (Chelsea)



Milos Kerkez (Liverpool)



Florian Wirtz (Liverpool)



Er du enig i denne listen over sommerens verste overganger?