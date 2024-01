HQ

Lawrence Sullivan, også kjent som Florida Joker, krever nå enda mer penger fra Rockstar. Den tatoverte personen truet allerede for noen uker siden med å saksøke studioet etter at de (ifølge ham) stjal og brukte bildet hans uten samtykke i traileren for Grand Theft Auto VI.

Ikke overraskende har Rockstar ikke svart på truslene om søksmål, til tross for at Sullivan til og med tok seg tid til å skrive et brev til studioet. Tilsynelatende provosert av den manglende responsen har Sullivan nå økt kravet fra 2 millioner til 5 millioner dollar.

Sullivan har også gitt Rockstar en siste muntlig advarsel før han truer med søksmål, og hevder at de "leker med intelligensen hans".

Tror du Sullivan vil lykkes med å saksøke Rockstar?